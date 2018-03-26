Врачи не разрешают беременным женщинам есть чеснок

Чеснок, мегаполезный овощ, подойдет не всем людям. Например, человеку с хронически больными почками или печенью, он противопоказан. Иначе болезнь усугубится, а химические реакции в больных органах нарушатся. Также от чеснока лучше отказаться при диарее или перед оперативным вмешательством, иначе чеснок «наградит» пониженным давлением или разжижением крови.Кроме того, лучше обходить данный овощ стороной и во время беременности, поскольку влияние чеснока на плод так до конца не изучено.В список запрещенных продуктов чеснок попал к тем, у кого наблюдается аритмия, панкреатит, эпилепсия, геморрой, аллергия, желчнокаменная болезнь.