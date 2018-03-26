Ученые: Из-за ракеты SpaceX в ионосфере Земли образовалась огромная дыра

Тайваньские и американские ученые опубликовали в одном из научных изданий исследование, в котором обвинили SpaceX в появлении огромной дыры в ионосфере. По их мнению, причиной ее возникновения стала не совсем обычная траектория ракеты. Поскольку в ней находился спутник Formosat-5 с достаточной легким весом, для ее запуска использовали другую траекторию - вместо изогнутой применили почти вертикальную.Как итог такого запуска - в ионосфере появилась ударная волна и вместе с тем большая дыра, в размере достигающая 900 км. При этом она сохранялась в течение нескольких часов. Это повлекло за собой временные сбои в функционировании GPS-навигаторов. Ученые утверждают, что с развитием прогресса появление таких дыр в будущем участится.