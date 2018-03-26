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СМИ: Асоциальные подростки были виновниками пожара в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”

В процессе расследования трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”, поваляются новые сведения, полученные СК. Журналисты выяснили, что асоциальные подростки были виновниками пожара после поджога поролоновых кубов в батутном центре.

Они часто собирались на четвертом этаже здания, а охранники не могли принять соответствующие меры, после чего администрация планировала заменить сотрудников. Один из них видел, как парни поджигали материал, и пытался безуспешно потушить огонь, хотя успел вывести преступников из ТЦ. Когда человек давал показания, он описал их внешность, а также не подтвердил сведения о закрытых дверях кинозала.

СМИ: Асоциальные подростки были виновниками пожара в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”


Контролеры успели сообщить о возгорании, хотя сигнализация действительно не сработала. Перед этим представитель СК РФ Светлана Петренко озвучила СМИ версию пожара. Он мог возникнуть в результате неисправности электросети, которая не выдержала сильную нагрузку без защиты. Раньше центр закрывали на несколько дней, пока проводилось устранение неполадок.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:14
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