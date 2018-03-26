Первым электрокаром Bentley станет купе
Накануне стало известно, что первым электрокаром в компании Bentley станет купе. Об этом сообщил Штефан Зилафф — главный дизайнер бренда Bentley.
По словам главного дизайнера, в дебютном электрическом купе Bentley будут сочетаться спортивный стиль и элегантность. По мнению Штефана Зилаффа, подобный автомобиль должен быть рассчитан более чем на два места — на четыре или на пять. Также по мнению дизайнера нужно не забывать о багажном отделении.
Если верить слухам, то новое электрическое купе получит название Bentley Barnato, однако данная информация официально не подтверждена. Данное наименование автомобилю было придумано в честь британского гонщика Джоэла Вулфа Барнато.
К тому же существует информация, что электрическое четырёхдверное купе будет разработано на одной платформе с автомобилем Porsche Mission E.
По словам главного дизайнера, в дебютном электрическом купе Bentley будут сочетаться спортивный стиль и элегантность. По мнению Штефана Зилаффа, подобный автомобиль должен быть рассчитан более чем на два места — на четыре или на пять. Также по мнению дизайнера нужно не забывать о багажном отделении.
Если верить слухам, то новое электрическое купе получит название Bentley Barnato, однако данная информация официально не подтверждена. Данное наименование автомобилю было придумано в честь британского гонщика Джоэла Вулфа Барнато.
К тому же существует информация, что электрическое четырёхдверное купе будет разработано на одной платформе с автомобилем Porsche Mission E.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:07