Первым электрокаром Bentley станет купе

По словам главного дизайнера, в дебютном электрическом купе Bentley будут сочетаться спортивный стиль и элегантность. По мнению Штефана Зилаффа, подобный автомобиль должен быть рассчитан более чем на два места — на четыре или на пять. Также по мнению дизайнера нужно не забывать о багажном отделении.Если верить слухам, то новое электрическое купе получит название Bentley Barnato, однако данная информация официально не подтверждена. Данное наименование автомобилю было придумано в честь британского гонщика Джоэла Вулфа Барнато.К тому же существует информация, что электрическое четырёхдверное купе будет разработано на одной платформе с автомобилем Porsche Mission E.