Вера, сестра Савченко: Надежда содержится в неотапливаемом СИЗО

Депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежду Савченко задержали в минувший четверг. По подозрению в планировании и подготовке теракта столичный суд арестовал Надежду. Срок содержания в СИЗО для депутата Савченко установлен в два месяца.В понедельник сестра арестованной – Вера сообщила журналистам, что пообщалась с Надеждой через адвокатов. Вера Савченко обратила внимание СМИ на то, что помещение следственного изолятора, где сейчас находится её сестра, не отапливается! Весна на территорию Украины приходить не спешит, поэтому в СИЗО очень холодно, особенно по ночам. Однако на просьбу арестованной выдать ей дополнительное одеяло работники следственного изолятора отвечают отказом.Добавим, что Надежда Савченко обвиняется в подготовке терактов в здании ВР, данное деяние грозит депутату тюремным сроком - от пяти лет до пожизненного. Сама Надя признала, что чертила схемы разрушения правительственного квартала в столице Украины, но при этом пояснила: данный ход – «сюрреализм», его целью было продемонстрировать представителям правящей элиты, что «они тоже смертны».