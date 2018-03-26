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Палеонтологи исследовали новый вид динозавра возрастном 130 млн. лет

Неизвестный ранее в науке динозавр, обнаружен палеонтологами. Останки древнего животного найдены на территории одной из испанских провинций Сория. После проведения исследований, ученые определили, что гибель древнего представителя жизни наступила в зрелом возрасте и произошло это примерно 130 млн лет назад. Информация из публикаций в СМИ.

На месте проведения раскопок найдены окаменелые части зубов, а так же фрагменты костей ног, ребер, хвоста и бедра древнего ящера. Предварительные данные могут указать на длину динозавра, которая равнялась примерно 14 метрам. У него были хорошо развитые мощные передние ноги и длинная шея. Местом обитания доисторического гиганта был субтропический климат. В научном мире, доисторический гигант назван - Soriatitan golmayensis. Выживал он преимущественного среди хвойных деревьев, которые были его основным источником пропитания.
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра возрастном 130 млн. лет


Как предположили палеонтологи, это представитель одного из новых видов динозавров, относящийся к длинношеим растительноядным зауроподам, или род брахиозавров. Учеными отмечено, что подобные кости животных обнаружены ранее в Европе и Северной Америке. Что указывает на то, что представители данного рода перемещались по существовавшей сухопутной связи между континентами.

Для дальнейших исследований представителя Soriatitan golmayensis, испанские ученые задействовали возможности Американского музея естественной истории Манхэттена, куда отправили все найденные останки.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:54
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