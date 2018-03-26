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Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит его оставить сцену из-за проблем со здоровьем

Валерий Леонтьев, несмотря на преклонный возраст, продолжает радовать зрителей своими выступлениями, хотя это дается ему нелегко. Супруга певца Людмила Исакович просит его оставить сцену из-за проблем со здоровьем, но он не хочет уходить на покой.

В 70-х годах исполнитель получил серьезную травму, ставшую причиной разрыва мениска, после чего перенес несколько операций. Однако они не смогли избавить Валерия Леонтьева от сильных болей, периодически возникающих в ноге. Знаменитость занимался специальными упражнениями и принимал дорогие препараты, но иногда выходил на сцену с тростью в руках, а после выступления терял сознание за кулисами.

Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит его оставить сцену из-за проблем со здоровьем


Избранница не может спокойно смотреть на мучения звезды и прекрасно понимает, сколько сил отнимают гастроли вместе с перелетами. Она мечтает, чтобы супруг подумал о своем здоровье, но ему сложно принять окончательное решение, посвятив свою жизнь музыки. Артист признался журналистам, что не сможет просто лежать на диване, а потому решил держаться до конца.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:36
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