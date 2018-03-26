Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит его оставить сцену из-за проблем со здоровьем

В 70-х годах исполнитель получил серьезную травму, ставшую причиной разрыва мениска, после чего перенес несколько операций. Однако они не смогли избавить Валерия Леонтьева от сильных болей, периодически возникающих в ноге. Знаменитость занимался специальными упражнениями и принимал дорогие препараты, но иногда выходил на сцену с тростью в руках, а после выступления терял сознание за кулисами.Избранница не может спокойно смотреть на мучения звезды и прекрасно понимает, сколько сил отнимают гастроли вместе с перелетами. Она мечтает, чтобы супруг подумал о своем здоровье, но ему сложно принять окончательное решение, посвятив свою жизнь музыки. Артист признался журналистам, что не сможет просто лежать на диване, а потому решил держаться до конца.