В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro

Отмечено, что Huawei Y7 Pro обладает 8-ядерным процессором от компании Qualcomm, рабочая частота которого будет находиться в районе 1,4 ГГц. Также имеется операционная система Android 8.0 Oreo, дополненная программным кодом EMUI 8.0, и модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб.По мнению некоторых экспертов, Y7 Pro скорее всего получит такой же чип как и обычная модель Y7 текущего года выпуска. Таким образом, можно ожидать появление Snapdragon 435. Помимо этого в новом устройстве должны быть представлены некоторые функции, которых нет в Y7. В частности можно отметить дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей.На данный момент неизвестно, когда Huawei Y7 Pro будет представлен публике и по какой цене. Однако ожидается, что девайс окажется среди доступных моделей.