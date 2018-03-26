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В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro

Стало известно, что в базе бенчмарка Geekbench был зарегистрирован смартфон Huawei Y7 Pro, который подписан как LDN-LX2. Презентация устройства может состояться уже в следующем месяце.

В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro


Отмечено, что Huawei Y7 Pro обладает 8-ядерным процессором от компании Qualcomm, рабочая частота которого будет находиться в районе 1,4 ГГц. Также имеется операционная система Android 8.0 Oreo, дополненная программным кодом EMUI 8.0, и модуль оперативной памяти с объемом 3 Гб.

По мнению некоторых экспертов, Y7 Pro скорее всего получит такой же чип как и обычная модель Y7 текущего года выпуска. Таким образом, можно ожидать появление Snapdragon 435. Помимо этого в новом устройстве должны быть представлены некоторые функции, которых нет в Y7. В частности можно отметить дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей.

На данный момент неизвестно, когда Huawei Y7 Pro будет представлен публике и по какой цене. Однако ожидается, что девайс окажется среди доступных моделей.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:42
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