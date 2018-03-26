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SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня

Как заявил министр науки и технологий Тайваня Чэнь Лянцзи, на лето текущего года было запланировано запуск шести спутников проекта FORMOSAT-7, который предусматривает выведение на орбиту метеорологических аппаратов. Устройства доставят в космос на борту ракеты компании SpaceX.

SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня


По словам Лянцзи, это новый проект, который должен прийти на смену старым спутникам FORMOSAT-3. FORMOSAT-7 займутся анализом погодных и климатических данных, чтобы у специалистов появилась новая информация для предсказания возможных природных катаклизмов, в том числе и тайфунов, которые угрожают Тайваню со стороны Тихого океана.

Отмечается, что новый проект был разработан тайваньскими и американскими специалистами из Национальной лаборатории прикладных исследований и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. До этого предполагалось, что всего понадобиться два запуска, поскольку изначально ученые планировали вывести 12 аппаратов, но в целях экономии денег все сошлись на варианте с шестью метеоспутниками.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:24
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