Эксперты назвали самые популярные смартфоны по итогам марта
Представители ресурса GSMArena составили рейтинг самых популярных смартфоном по итогам текущего месяца. Таким образом, на первом месте оказался китайский девайс Xiaomi Redmi Note 5 Pro.
Далее по списку идет устройство Vivo V9, которое только недавно было представлено. На третьем месте основался смартфон Samsung Galaxy S9+ с двойной камерой. По мнению специалистов, такой интерес со стороны публики к этим трем моделям не удивителен, поскольку они были представлены совсем недавно.
Четвертая строчка была закреплена за Asus Zenfone Max Plus, и это стало настоящей неожиданностью. В пятерке самых популярных смартфонов числиться устройство Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi 5 Plus для европейского и российского рынка.
Далее по списку идут южнокорейский флагман Samsung Galaxy S9 и китайская модификация Xiaomi Mi A1. Замыкающая тройка состоит из бюджетных смартфонов, поскольку сюда вошли такие модели как Xiaomi Redmi 5A, Samsung Galaxy J7 Prime и Xiaomi Redmi 5. Последний является одним из самых бюджетных, если говорить о полноразмерном дисплее.
Далее по списку идет устройство Vivo V9, которое только недавно было представлено. На третьем месте основался смартфон Samsung Galaxy S9+ с двойной камерой. По мнению специалистов, такой интерес со стороны публики к этим трем моделям не удивителен, поскольку они были представлены совсем недавно.
Четвертая строчка была закреплена за Asus Zenfone Max Plus, и это стало настоящей неожиданностью. В пятерке самых популярных смартфонов числиться устройство Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi 5 Plus для европейского и российского рынка.
Далее по списку идут южнокорейский флагман Samsung Galaxy S9 и китайская модификация Xiaomi Mi A1. Замыкающая тройка состоит из бюджетных смартфонов, поскольку сюда вошли такие модели как Xiaomi Redmi 5A, Samsung Galaxy J7 Prime и Xiaomi Redmi 5. Последний является одним из самых бюджетных, если говорить о полноразмерном дисплее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:12