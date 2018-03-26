Эксперты назвали самые популярные смартфоны по итогам марта

Далее по списку идет устройство Vivo V9, которое только недавно было представлено. На третьем месте основался смартфон Samsung Galaxy S9+ с двойной камерой. По мнению специалистов, такой интерес со стороны публики к этим трем моделям не удивителен, поскольку они были представлены совсем недавно.Четвертая строчка была закреплена за Asus Zenfone Max Plus, и это стало настоящей неожиданностью. В пятерке самых популярных смартфонов числиться устройство Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi 5 Plus для европейского и российского рынка.Далее по списку идут южнокорейский флагман Samsung Galaxy S9 и китайская модификация Xiaomi Mi A1. Замыкающая тройка состоит из бюджетных смартфонов, поскольку сюда вошли такие модели как Xiaomi Redmi 5A, Samsung Galaxy J7 Prime и Xiaomi Redmi 5. Последний является одним из самых бюджетных, если говорить о полноразмерном дисплее.