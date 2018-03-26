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Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила об угрозах

Порно-актриса Сторми Дэниелс дала интервью для одного из зарубежных телеканалов, где заявила об поступающих угрозах, из-за судебного спора о её связи с Трампом.

Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила об угрозах

Дэниелс поведала, что еще в 2011 году, после того, как девушка согласилась за 15 тысяч долларов на опубликование статьи в издании In Touch о связи с Дональдом Трампом, ей угрожали. Работники издательства сообщили порноактрисе, что в редакцию поступил звонок от самого бизнесмена, который требовал прокомментировать статью. Позже адвокат Трампа тоже грозил девушке иском.

Также в Лас-Вегасе на парковке к Дэниелс подошёл незнакомый человек, который попросил оставить Дональда Трампа в покое. Стоит напомнить, что заявление в суд Дэниелс написала в начале марта. Девушка написала иск касательно нарушения Трампом договоренности о неразглашении их связи.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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