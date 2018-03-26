Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии для Harper’s Bazaar

Как известно, когда поп-звезда стала встречаться со спортсменом Алексом Родригесом, многие принялись говорить, что она сильно похорошела, хоть и прежде была неплоха. 48-летняя знаменитость начала чаще ходить в спортзал и выглядеть более спортивно.Не так давно Лопес удивила своих подписчиков фотографией, на которой показала свои чересчур большие мышцы на руках, а теперь и вовсе снялась для Harper’s Bazaar в сексуальном виде.На новых снимках Джей Ло демонстрирует великолепные формы и напоминает, что выглядит куда моложе своих лет.