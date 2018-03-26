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Анна Семенович обрадовала фанатов, продемонстрировав пышную грудь в Instagram

Российская звезда сцены Анна Семенович продолжает радовать интернет-пользователей своими фотографиями, демонстрируя выдающиеся формы тела.

Накануне в Instagram появилась новая фотография, на которой Анна запечатлена в красивом платье с глубоким декольте и вырезом, показывающим ноги певицы.

Анна Семенович обрадовала фанатов, продемонстрировав пышную грудь в Instagram

"Как хочется танцевать босиком в песке на берегу океана", - написала Семенович.


Фолловеры искупали 38-летнюю артистку в комплиментах, уже в который раз отметив её сексуальную фигуру. Публикация к этому моменту собрала почти 70 тысяч "лайков".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:57
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