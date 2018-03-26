Анна Семенович обрадовала фанатов, продемонстрировав пышную грудь в Instagram
Российская звезда сцены Анна Семенович продолжает радовать интернет-пользователей своими фотографиями, демонстрируя выдающиеся формы тела.
Накануне в Instagram появилась новая фотография, на которой Анна запечатлена в красивом платье с глубоким декольте и вырезом, показывающим ноги певицы.
Фолловеры искупали 38-летнюю артистку в комплиментах, уже в который раз отметив её сексуальную фигуру. Публикация к этому моменту собрала почти 70 тысяч "лайков".
Накануне в Instagram появилась новая фотография, на которой Анна запечатлена в красивом платье с глубоким декольте и вырезом, показывающим ноги певицы.
"Как хочется танцевать босиком в песке на берегу океана", - написала Семенович.
Фолловеры искупали 38-летнюю артистку в комплиментах, уже в который раз отметив её сексуальную фигуру. Публикация к этому моменту собрала почти 70 тысяч "лайков".