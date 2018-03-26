Новый седан Lincoln Continental получит откидные двери

Недавно в Лас-Вегасе прошло заседание Национальной ассоциации автомобильных дилеров, на котором представители компании Lincoln сообщили о том, что новое поколение модели Continental будет иметь задние откидные двери.В пресс-службе компании Lincoln заявили, что в модельной линейке бренда Continental является важной частью, однако будущее этой модели пока не решено.Стоит отметить, что совсем недавно профильные СМИ писали, что дни седана Lincoln Continental сочтены, так как в скором времени модель намерены снять с производства. По мнению экспертов, откидные двери являются нововведением, предназначенным для увеличения уровня продаж.