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Новый седан Lincoln Continental получит откидные двери

Новая генерация Lincoln Continental получит откидывающиеся назад двери. Об этом накануне сообщили представители компании Lincoln.

Новый седан Lincoln Continental получит откидные двери


Недавно в Лас-Вегасе прошло заседание Национальной ассоциации автомобильных дилеров, на котором представители компании Lincoln сообщили о том, что новое поколение модели Continental будет иметь задние откидные двери.

В пресс-службе компании Lincoln заявили, что в модельной линейке бренда Continental является важной частью, однако будущее этой модели пока не решено.

Стоит отметить, что совсем недавно профильные СМИ писали, что дни седана Lincoln Continental сочтены, так как в скором времени модель намерены снять с производства. По мнению экспертов, откидные двери являются нововведением, предназначенным для увеличения уровня продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:48
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