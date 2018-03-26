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«МТС» планирует закрыть две функции мобильного интернета

МТС пересматриваются свои услуги непосредственно по предоставлению интернета. Компания убирает предложения «СуперБИТ Smart», а также «МиниБИТ», которые пользуются большой популярностью.

«МТС» планирует закрыть две функции мобильного интернета

Опции популярны были среди клиентов, не желавших переплачивать за лишние услуги. Данные предложения с 4 апреля станут недоступными для пользователей. Пользователи, которые успели подключиться к данным предложениям, будут дальше ими пользоваться. Взамен вводят «Базовую тарификацию интернета». Предложение идёт по умолчанию с тарифами «Посекундный», «Супер МТС», «Твоя страна», «Red Energy», «Smart mini». В РФ по нему установлена единая цена. Начальные 3 МБ скачанных данных будут бесплатными. Далее каждые 20 МБ стоят 25 руб. Этими «порциями» обеспечивается доступ в интернет, пока на счету не закончатся средства.

Добавили также «Первый интернет-пакет», включающий 100 МБ – 12 руб./сутки. Но в месяц можно использовать не больше 3 ГБ трафика.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:42
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