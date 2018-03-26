На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100 выделяют 85 млрд рублей

С идеей о модернизации и «русификации» самолёта SSJ 100 выступил Минпромторг. Разработчики обязались создать более компактную (на 75 мест), укороченную версию воздушного лайнера, при этом постараться перейти на комплектующие, выпущенные на территории России. В частности, силовая установка SSJ 100 (производством которой занимались российский «ОДК-Сатурн» и французская компания «Safran Aircraft Engines») может быть заменена на отечественный двигатель ПД-10 с тягой в 9 тонн.Также коренным изменениям подвергнутся фюзеляж, крылья, комплекс авионики и салон самолёта. Идею о переоснащении и осовременивании SSJ 100 полностью одобрил глава РФ Владимир Путин. Для реализации разработки авиастроителей из госбюджета выделяются 85 миллиарда рублей.Новинку планируют выпустить на отечественный рынок в 2022 году. Интерес к отечественной разработке проявили в российском Министерстве обороны, а специальный летный отряд «Россия» выразил желание заказать десять модифицированных SSJ-100, за которые готов уплатить 35 миллиардов рублей.