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На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100 выделяют 85 млрд рублей

Российские авиастроители решили уменьшить вместимость самолёта SSJ 100 до 75 кресел, модифицировать воздушное судно и перейти на отечественные комплектующие. Перспективную идею поддержал президент РФ Владимир Путин. На реализацию этих планов выделяется около 85 миллиардов рублей.

На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100 выделяют 85 млрд рублей


С идеей о модернизации и «русификации» самолёта SSJ 100 выступил Минпромторг. Разработчики обязались создать более компактную (на 75 мест), укороченную версию воздушного лайнера, при этом постараться перейти на комплектующие, выпущенные на территории России. В частности, силовая установка SSJ 100 (производством которой занимались российский «ОДК-Сатурн» и французская компания «Safran Aircraft Engines») может быть заменена на отечественный двигатель ПД-10 с тягой в 9 тонн.

Также коренным изменениям подвергнутся фюзеляж, крылья, комплекс авионики и салон самолёта. Идею о переоснащении и осовременивании SSJ 100 полностью одобрил глава РФ Владимир Путин. Для реализации разработки авиастроителей из госбюджета выделяются 85 миллиарда рублей.

Новинку планируют выпустить на отечественный рынок в 2022 году. Интерес к отечественной разработке проявили в российском Министерстве обороны, а специальный летный отряд «Россия» выразил желание заказать десять модифицированных SSJ-100, за которые готов уплатить 35 миллиардов рублей.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 18:36
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