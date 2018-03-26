Нейронная сеть создает необычные имена монстров для игры "Dungeons & Dragons"

Результаты оказались немного необычными, даже несмотря на высокие стандарты фантазии. Нейронная сеть выдала необычные комбинации, так что игрокам стоит обратить внимание на таких персонажей, как Спектральные слизняки, Умник огня, Хроматические волки, Вампиры-ключи, Змеи-дурманы, Пустынные пчелы или хардфрейты.Честно говоря, там где-то там скрыты несколько классных монстров. Названия, такие как Дождевой голем, Каменный кот, Теневой фон или Хрустальный человек, достаточно для искусственного творческого дизайнера, чтобы вписаться в фэнтезийную игру, не выглядя смешно.Рекуррентные нейронные сети, пытающиеся изучать шаблоны на основе информации, передаваемой им (в данном случае, имена монстров) и создавать новые имена, соответствующие этому шаблону, являются увлекательными инструментами для экспериментов. Как видно из этого, они не совсем на том уровне, где они могут последовательно создавать монстров, достойных знаковых игр «Волшебники побережья», но нейронная сеть может медленно улучшаться, поскольку она употребляет все больше и больше информации.Тем временем можно увидеть более странные имена монстров и даже некоторые попытки создания имен заклинаний, созданных ИИ на веб-сайте Шейн.