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МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерово

Владимир Пучков, являющийся главой МЧС, оповестил, что количество погибших во время пожара в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек. Следственный комитет сообщает, что тела 15 погибших людей опознаны. Министр поведал, что в здании под завалами остаются ещё 6 человек.

МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово начался в воскресение днём - 25 марта. Практически на всей площади возгорания, а это около 1600 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Локализовать возгорание смогли спустя 12 часов. Однако 26 марта возгорание внутри здания возобновилось, так как тление в завалах ТЦ перешло в активную фазу.

Когда в здании случился пожар, не сработала противопожарная сигнализация, из-за этого не была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Причиной пожара называют случайное возгорание или поджог. Возбужденно уголовное дело, в рамках которого следователи задержали 4 подозреваемых. Ущерб от пожара оценивают в 4 миллиарда рублей.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:34
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