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Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр

В Барнауле открылся новый дилерский центр Toyota - «Тойота Центр АЕМ». Отмечается, что данный автосалон является временным, так как официальный дилер намерен в ближайшее время построить более масштабный центр.

Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр


Новый «Тойота Центр АЕМ» входит в состав ГК «АлтайЕвроМоторс», его общая площадь составляет 1500 квадратных метров. Под шоу-рум выделено 350 квадратных метров, здесь можно экспонировать 7-8 автомобилей, а сервисная зона рассчитана на 6 постов.

Новый автоцентр работает в соответствии со стандартами производителя, предлагая клиентам весь комплекс услуг, предусмотренных дилерской сетью Toyota.

Согласно статистическим данным, за первые два месяца текущего года продажи автомобилей Toyota на российском рынке выросли на 15 процентов. На рыночную долю данного бренда в России приходится 5,9 процента, Toyota по продажам на российском рынке занимает седьмое место.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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