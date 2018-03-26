АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу смартфонов от Xiaomi

Компания Xiaomi совсем недавно занялась развертыванием прошивки MIUI 9.5 под смартфоны.

Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу смартфонов от Xiaomi

Данный процесс имеет несколько этапов. В рамках каждого из данных этапов доступ к новой сборке операционки смогут получить владельцы ряда определенных моделей смартфонов. В недавнем времени состоялся релиз нового ПО для первых смартфонов. Однако их пользователи встретились в итоге с некоторыми неприятностями. Проблемы начались после установки MIUI 9.5. Согласно предположениям это связано именно с посторонним ПО. При сбрасывании телефона к заводским настройкам проблема остаётся. В итоге стало известно, что работе устройств Xiaomi мешает прошивка MIUI 9.5.

Разработчики признают несовершенство MIUI 9.5. Пользователи жалуются на быструю разрядку АКБ, быстрое нагревание смартфона, недовольны отображением сообщений в WeChat. В компании обещают решить данные проблемы, рекомендуя пока временно отключать Google Mobile Services и Google Framework.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра
Футурологи рассказали, что ждет человечество в
В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro
Захар Саленко попросил не голосовать за него в
Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит
Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28
SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня
СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие
Эксперты назвали самые популярные смартфоны по
Конгрессмены США взволнованы растущим влияние
Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила
Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост
Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ
Новый седан Lincoln Continental получит откидные
Жители Кемерово планируют собраться на площади
«МТС» планирует закрыть две функции мобильного
На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100
Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
Российские специалисты приступили к строительству
Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на
Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим
В США хотят возобновить разработку нейтронного
Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Просмотреть все новости