Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу смартфонов от Xiaomi

Данный процесс имеет несколько этапов. В рамках каждого из данных этапов доступ к новой сборке операционки смогут получить владельцы ряда определенных моделей смартфонов. В недавнем времени состоялся релиз нового ПО для первых смартфонов. Однако их пользователи встретились в итоге с некоторыми неприятностями. Проблемы начались после установки MIUI 9.5. Согласно предположениям это связано именно с посторонним ПО. При сбрасывании телефона к заводским настройкам проблема остаётся. В итоге стало известно, что работе устройств Xiaomi мешает прошивка MIUI 9.5.Разработчики признают несовершенство MIUI 9.5. Пользователи жалуются на быструю разрядку АКБ, быстрое нагревание смартфона, недовольны отображением сообщений в WeChat. В компании обещают решить данные проблемы, рекомендуя пока временно отключать Google Mobile Services и Google Framework.