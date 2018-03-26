Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии Снигирь

Звезда побывала на презентации бренда MUZA, так как снималась в рекламе компании. Однако подписчики сразу обратили внимание на бледность лица артистки и ее заостренные скулы, подчеркнутые неудачным нарядом серого цвета. Многие люди даже не узнали в Юлии Снигирь былую красавицу, блестяще сыгравшую роль Дарьи Салтыковой в “Кровавой барыне”.Сейчас чрезмерная худоба придала чертам лица знаменитости диспропорцию, а также пользователи сетей посоветовали ей пересмотреть свой гардероб и немного поправиться. Такой пуританский стиль не подходит для ее фигуры, хотя сама актриса не обращает внимания на критику в свой адрес.