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Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии Снигирь

В последнее время поклонники часто обсуждают результаты похудения актрисы, опубликовавшей в Instagram фото, сделанное на светском мероприятии. Они обеспокоены внешним видом Юлии Снигирь, написав об этом в комментариях.

Звезда побывала на презентации бренда MUZA, так как снималась в рекламе компании. Однако подписчики сразу обратили внимание на бледность лица артистки и ее заостренные скулы, подчеркнутые неудачным нарядом серого цвета. Многие люди даже не узнали в Юлии Снигирь былую красавицу, блестяще сыгравшую роль Дарьи Салтыковой в “Кровавой барыне”.

Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии Снигирь


Сейчас чрезмерная худоба придала чертам лица знаменитости диспропорцию, а также пользователи сетей посоветовали ей пересмотреть свой гардероб и немного поправиться. Такой пуританский стиль не подходит для ее фигуры, хотя сама актриса не обращает внимания на критику в свой адрес.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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