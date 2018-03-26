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Японская компания создает искусственный метеорный дождь для богатых

Прошлой осенью было объявлено, что компания под названием Astro Live Experiences (ALE) создаст поддельный метеорный поток по небу Хиросимы в Японии в 2019 году. Теперь ALE заявляет, что они будут предлагать свои услуги «искусственного метеорного потока» для тех, кто хочет видеть и может оплатить красочные фейерверки в небе.

Японская компания создает искусственный метеорный дождь для богатых


Компания считает себя первой компанией «аэрокосмической индустрии развлечений», растущей областью, поскольку все больше компаний запускают богатых туристов на орбиту или более совершенные сателлиты, такие как поддельные метеорные производства, запланированные ALE.

На предстоящем показе Sky Canvas в следующем году ALE использует спутник на высоте около 220 миль над землей, выводящего 15-20 полудюймовые металлические гальки, которые будут гореть ярко в ночном небе в течение нескольких секунд по длине нормального метеорного потока. Хотя это будут яркие цвета, такие как синий, оранжевый и зеленый и могут быть перемещены вокруг любого города или парка развлечений в мире.



В то время как эта идея является новой и можно с полной уверенностью заявить, что многие миллионеры не откажутся от просмотра личного «метеорного потока», орбита Земли все больше переполняется спутниками, и растет обеспокоенность тем, что легкомысленные спутники, подобные этому, или недавний спутник Disco Ball, имеют риск столкновений.

Но в ALE уверены, что нет никаких шансов на столкновение, так как они провели множество расчетов. В компании не анонсировали точной суммы метеорного шоу, однако известно что чуть меньше миллиона долларов.

В будущем в космосе будет много спутников, так как SpaceX готовится запустить свою обширную сеть интернет-сателлитов, а другие более мелкие компании пытаются законным или незаконным образом вывести свои собственные спутники на орбиту. Но пока там поселятся только искусственные спутники, создающие метеоритный дождь, для тех, кто не может или не хочет ждать этого природного явления.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:18
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