Кристина Орбакайте показала обществу подросшую дочь
Популярная отечественная исполнительница песен Кристина Орбакайте продемонстрировала светскому обществу свою подросшую дочь Клавдию. Певица вместе со своей наследницей посетила шоу популярной фигуристки Татьяны Навки.
Орбакайте в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором изображена сама Кристина, её дочь Клавдия, Татьяна Навка и неизвестный молодой человек. Данную фотографию в своём аккаунте также выложила фигуристка, сделав рекламу своего ледового шоу «Руслан и Людмила», которое продлится до первого апреля текущего года.
Фолловеры оценили трогательную публикацию. Снимок в течение двадцати одного часа сумел собрать свыше 38 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев. Подписчики выразили удивление, как Клавдия становится всё больше похожей на звёздную маму, а именно широкой и красивой улыбкой. Также поклонники заметили даже на фотографии родственную связь между дочерью и матерью.
Орбакайте в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором изображена сама Кристина, её дочь Клавдия, Татьяна Навка и неизвестный молодой человек. Данную фотографию в своём аккаунте также выложила фигуристка, сделав рекламу своего ледового шоу «Руслан и Людмила», которое продлится до первого апреля текущего года.
Фолловеры оценили трогательную публикацию. Снимок в течение двадцати одного часа сумел собрать свыше 38 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев. Подписчики выразили удивление, как Клавдия становится всё больше похожей на звёздную маму, а именно широкой и красивой улыбкой. Также поклонники заметили даже на фотографии родственную связь между дочерью и матерью.