Кристина Орбакайте показала обществу подросшую дочь

Орбакайте в своём микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором изображена сама Кристина, её дочь Клавдия, Татьяна Навка и неизвестный молодой человек. Данную фотографию в своём аккаунте также выложила фигуристка, сделав рекламу своего ледового шоу «Руслан и Людмила», которое продлится до первого апреля текущего года.Фолловеры оценили трогательную публикацию. Снимок в течение двадцати одного часа сумел собрать свыше 38 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев. Подписчики выразили удивление, как Клавдия становится всё больше похожей на звёздную маму, а именно широкой и красивой улыбкой. Также поклонники заметили даже на фотографии родственную связь между дочерью и матерью.