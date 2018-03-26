Британские власти не советуют бизнесменам флиртовать с россиянками и китаянками из-за угрозы шпионажа

Эти правила касаются глав компаний, работающих с иностранными партнерами. Кроме любовных связей люди не должны увлекаться азартными играми или чрезмерным употреблением алкоголя, потому что могут стать уязвимыми для врагов.Сотрудники центра по защите национальной инфраструктуры рекомендуют британцам не посещать съемочные площадки, часто менять свой рабочий график и не выглядеть озабоченными. Деловым людям в таких странах нужно отключать лишние приложения и избегать подключения к открытым Wi-Fi, а после возвращения домой изменить пароли на страницах в сетях.