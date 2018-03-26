GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low Profile D4 2G

Новая видеокарта обладает размерами в 149,9 × 68,9 × 14,7 мм. Благодаря специальной технологической сборке Ultra Durable 2, которая заключается в применении надежных комплектующих, разработка прослужит долгое время своему пользователю. Для охлаждения модификации используется вентилятор с радиатором.В основе платы лежит процессор GP108 и 384 ядра типа CUDA. Что касается типа памяти, что здесь установлена DDR4 с 64-битной шиной. Модуль памяти функционирует с показателем частоты 2100 МГц. Стоит отметить два типа режима работы процессора - Gaming Mode и OC Mode. В первом режиме частота базовая частота и турбо-режим достигают показателей в 1151 МГц и 1379 МГц, а во втором – 1177 и 1417 МГц соответственно.Также стоит выделить наличие видеовыходов стандарта DVI-D и HDMI-2.0b.