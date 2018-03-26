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GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low Profile D4 2G

Компания GIGABYTE представила новый ускоритель графики GT 1030 Low Profile D4 2G. По словам производителей, данное устройство можно применять в миниатюрных и обычных компьютерных системах, а также в домашних медийных системах.

GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low Profile D4 2G


Новая видеокарта обладает размерами в 149,9 × 68,9 × 14,7 мм. Благодаря специальной технологической сборке Ultra Durable 2, которая заключается в применении надежных комплектующих, разработка прослужит долгое время своему пользователю. Для охлаждения модификации используется вентилятор с радиатором.

В основе платы лежит процессор GP108 и 384 ядра типа CUDA. Что касается типа памяти, что здесь установлена DDR4 с 64-битной шиной. Модуль памяти функционирует с показателем частоты 2100 МГц. Стоит отметить два типа режима работы процессора - Gaming Mode и OC Mode. В первом режиме частота базовая частота и турбо-режим достигают показателей в 1151 МГц и 1379 МГц, а во втором – 1177 и 1417 МГц соответственно.

Также стоит выделить наличие видеовыходов стандарта DVI-D и HDMI-2.0b.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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