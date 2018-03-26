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Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия за прошедший год заняла 1-е место по поставкам нефтепродуктов в КНР, экспортировав 65 млн тонн углеводородов, по сведениям китайского Главного таможенного бюро. Рекорд был установлен в феврале, когда было отгружено 5 млн тонн.

Российская Федерация опередила год назад своих конкурентов (Саудовскую Аравию, Ирак и Анголу) поставив в феврале на 20% больше в годовом выражении. Это очередной успех, так как Россия уже занимает первое место по экспорту в Поднебесную необработанного леса. Кроме того, уже через год такое же почетное место займет пресная бутилированная вода Байкала, так как строится крупнейшее предприятие по разливу воды. Этот завод будет поставлять более 60 млн литров в год, обеспечивая питьевой водой весь север Китая.

Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай


Саудовская Аравия находится на 2-м месте с показателем в 4,65 млн тонн нефти; Ирак поставил 2 млн тонн; Ангола экспортировала 3,75 млн тонн нефти. Иран, наоборот, снизил поставки с 3,20 млн тонн до 1,82 млн тонн. Учитывая, что продолжается рост промышленного производства в Китае в 3-4%, требуется значительной увеличение поставок углеводородов и Россия поэтому остается на первом месте, продавая нефть и газ по приемлемой цене, ниже чем у конкурентов.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:17
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