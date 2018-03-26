Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Российская Федерация опередила год назад своих конкурентов (Саудовскую Аравию, Ирак и Анголу) поставив в феврале на 20% больше в годовом выражении. Это очередной успех, так как Россия уже занимает первое место по экспорту в Поднебесную необработанного леса. Кроме того, уже через год такое же почетное место займет пресная бутилированная вода Байкала, так как строится крупнейшее предприятие по разливу воды. Этот завод будет поставлять более 60 млн литров в год, обеспечивая питьевой водой весь север Китая.Саудовская Аравия находится на 2-м месте с показателем в 4,65 млн тонн нефти; Ирак поставил 2 млн тонн; Ангола экспортировала 3,75 млн тонн нефти. Иран, наоборот, снизил поставки с 3,20 млн тонн до 1,82 млн тонн. Учитывая, что продолжается рост промышленного производства в Китае в 3-4%, требуется значительной увеличение поставок углеводородов и Россия поэтому остается на первом месте, продавая нефть и газ по приемлемой цене, ниже чем у конкурентов.