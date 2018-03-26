Volkswagen привезет в Нью-Йорк новый пикап на базе

Согласно предварительным данным, компания Volkswagen представит на Нью-Йоркском автосалоне концепт-кар нового среднеразмерного пикапа. Серийное производство нового автомобиля может начаться в скором времени на мощностях предприятия штата Теннесси. Новинка построена на базе кроссовера Atlas, который на российском рынке больше известен как Teramont.В России кроссовер реализуется с турбированным бензиновым 4-цилиндровым силовым агрегатом, который выдаёт 220 "лошадей", а также с 6-цилиндровым двигателем производительностью 280 лошадиных сил. Обе силовые установки функционируют на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и комплектуются системой полного привода 4Motion.