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Volkswagen привезет в Нью-Йорк новый пикап на базе

В конце марта на автосалоне в Нью-Йорке состоится дебют нового среднеразмерного пикапа от Volkswagen. В настоящее время о новинке известно только то, что в его основе лежит платформа кроссовера Teramont.

Volkswagen привезет в Нью-Йорк новый пикап на базе


Согласно предварительным данным, компания Volkswagen представит на Нью-Йоркском автосалоне концепт-кар нового среднеразмерного пикапа. Серийное производство нового автомобиля может начаться в скором времени на мощностях предприятия штата Теннесси. Новинка построена на базе кроссовера Atlas, который на российском рынке больше известен как Teramont.

В России кроссовер реализуется с турбированным бензиновым 4-цилиндровым силовым агрегатом, который выдаёт 220 "лошадей", а также с 6-цилиндровым двигателем производительностью 280 лошадиных сил. Обе силовые установки функционируют на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и комплектуются системой полного привода 4Motion.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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