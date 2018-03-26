Вера Брежнева дралась в школе, защищая себя от недругов
Вера Брежнева не скрывает, что её детство лёгким назвать никак нельзя, ведь ей приходилось переживать неприятные ситуации и защищаться от недругов.
В малые годы будущая звезда сцены не отличалась выдающейся внешностью, поэтому подвергалась часто оскорблениям и издевательствам со стороны сверстников. Но юная Вера умела за себя постоять, порой приходилось даже драться во дворе школы, опаздывая из-за этого на уроки.
Время прошло, а Брежнева изменилась кардинальным образом, став одной из самых популярных певиц, которую многие считают первой красоткой отечественного шоу-бизнеса.
В малые годы будущая звезда сцены не отличалась выдающейся внешностью, поэтому подвергалась часто оскорблениям и издевательствам со стороны сверстников. Но юная Вера умела за себя постоять, порой приходилось даже драться во дворе школы, опаздывая из-за этого на уроки.
Время прошло, а Брежнева изменилась кардинальным образом, став одной из самых популярных певиц, которую многие считают первой красоткой отечественного шоу-бизнеса.