Алексей Кулешов заявил, что хочет осчастливить Настю Балинскую

«Я как чистый лист, как тёплый пластилин. Рисуй, что хочешь, лепи так, как хочешь ты!» - заявил Кулешов в отношении второй половинки.

Парень признался, что хочет радовать свою возлюбленную Анастасию Балинскую и делать ее счастливой. Он признает, что иногда он все-таки дает слабину своему ребячеству, желанию «кайфануть», ведь у парня до появления на Поляне не было серьезных отношений.Он рассказал, что готов давать Насте всю свою серьезность, ей лишь нужно направить Лешу в нужное русло, указать дорогу, по которой идти.В планах у участника «Дома-2» глобальные цели, а чтобы добиться их, парню просто необходима поддержка любимой девушки.