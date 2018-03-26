Алексей Кулешов заявил, что хочет осчастливить Настю Балинскую
Участник одиозного телепроекта «Дом-2» Алексей Кулешов рассказал, что работает над собой и делает все, чтобы меняться в лучшую сторону.
Парень признался, что хочет радовать свою возлюбленную Анастасию Балинскую и делать ее счастливой. Он признает, что иногда он все-таки дает слабину своему ребячеству, желанию «кайфануть», ведь у парня до появления на Поляне не было серьезных отношений.
Он рассказал, что готов давать Насте всю свою серьезность, ей лишь нужно направить Лешу в нужное русло, указать дорогу, по которой идти.
В планах у участника «Дома-2» глобальные цели, а чтобы добиться их, парню просто необходима поддержка любимой девушки.
Парень признался, что хочет радовать свою возлюбленную Анастасию Балинскую и делать ее счастливой. Он признает, что иногда он все-таки дает слабину своему ребячеству, желанию «кайфануть», ведь у парня до появления на Поляне не было серьезных отношений.
«Я как чистый лист, как тёплый пластилин. Рисуй, что хочешь, лепи так, как хочешь ты!» - заявил Кулешов в отношении второй половинки.
Он рассказал, что готов давать Насте всю свою серьезность, ей лишь нужно направить Лешу в нужное русло, указать дорогу, по которой идти.
В планах у участника «Дома-2» глобальные цели, а чтобы добиться их, парню просто необходима поддержка любимой девушки.