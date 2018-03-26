В Индии мужчина публично высек свою жену ремнем после ее измены

Традиции страны не позволяют женщинам вести себя, таким образом, даже если они несчастны в доме своих избранников. Эта особа решила сбежать в дом к своему любовнику, но разгневанный человек с помощью своих друзей смог вернуть ее назад. Он обещал простить свою половинку, но вместо этого поверг наказанию и нанес 100 ударов, пока жертва не потеряла сознание.Люди запечатлели процесс на камеру, а потом развязали избитую индианку, получившую серьезные травмы. Она написала заявление в полицию, арестовавшую злоумышленника, и проходит курс лечения.