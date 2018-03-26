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В Индии мужчина публично высек свою жену ремнем после ее измены

Мужчина из индийского города Буландшахр узнал об измене своей жены. Он публично высек ее ремнем, привязав к дереву, после чего пострадавшую особу госпитализировали в клинику.

Традиции страны не позволяют женщинам вести себя, таким образом, даже если они несчастны в доме своих избранников. Эта особа решила сбежать в дом к своему любовнику, но разгневанный человек с помощью своих друзей смог вернуть ее назад. Он обещал простить свою половинку, но вместо этого поверг наказанию и нанес 100 ударов, пока жертва не потеряла сознание.

В Индии мужчина публично высек свою жену ремнем после ее измены


Люди запечатлели процесс на камеру, а потом развязали избитую индианку, получившую серьезные травмы. Она написала заявление в полицию, арестовавшую злоумышленника, и проходит курс лечения.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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