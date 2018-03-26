Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова

Шумные вечеринки в честь своего дня рождения Буйнов устраивает ежегодно. На этот раз звёзды шоу-бизнеса собрались, чтобы отметить шестидесятивосьмилетие своего друга и коллеги. Гости пели, танцевали, развлекались, а также снимали видеоролики для Instagram.Примадонна поздравила Александра Николаевича, обнародовав совместный снимок в своём микроблоге Instagram. Буйнов – один из самых лучших друзей Пугачёвой, но она, скорей всего, не пришла на данное торжество. На публикации и видео, который сделал Галкин, её не видно. Зато супруг Аллы Борисовны оторвался за двоих. Большой фурор произвело исполнение юмориста композиции немецкого рок-коллектива Rammstein. Неожиданно для всех Олег Газманов закончил немецкую Du hast композицией «Москва - звонят колокола».