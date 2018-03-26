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Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова

В честь своего шестидесятивосьмилетия Александр Буйнов устроил вечеринку в лучшем московском ресторане. Звездные друзья артиста повеселились от души.

Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова

Шумные вечеринки в честь своего дня рождения Буйнов устраивает ежегодно. На этот раз звёзды шоу-бизнеса собрались, чтобы отметить шестидесятивосьмилетие своего друга и коллеги. Гости пели, танцевали, развлекались, а также снимали видеоролики для Instagram.

Примадонна поздравила Александра Николаевича, обнародовав совместный снимок в своём микроблоге Instagram. Буйнов – один из самых лучших друзей Пугачёвой, но она, скорей всего, не пришла на данное торжество. На публикации и видео, который сделал Галкин, её не видно. Зато супруг Аллы Борисовны оторвался за двоих. Большой фурор произвело исполнение юмориста композиции немецкого рок-коллектива Rammstein. Неожиданно для всех Олег Газманов закончил немецкую Du hast композицией «Москва - звонят колокола».
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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