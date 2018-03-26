Виктория Боня случайно обнажила грудь на новом снимке
Бывшая участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня после того, как покинула периметр телестройки - существенно изменилась, став довольно эффектной женщиной.
Виктория периодически делится с поклонниками новыми фотографиями из своей повседневной жизни. Однако не так давно Боня опубликовала снимок, на котором позирует в платье с глубоким вырезом декольте.
Особо зоркие пользователи Сети заметили, что на очередном снимке из под шикарного платья теледивы видна ее обнаженная грудь. Тем не менее, это не испортило общего впечатления, и фанаты Бони осыпали ее комплиментами со всех сторон, восхитившись шикарным внешним видом.
Виктория периодически делится с поклонниками новыми фотографиями из своей повседневной жизни. Однако не так давно Боня опубликовала снимок, на котором позирует в платье с глубоким вырезом декольте.
Особо зоркие пользователи Сети заметили, что на очередном снимке из под шикарного платья теледивы видна ее обнаженная грудь. Тем не менее, это не испортило общего впечатления, и фанаты Бони осыпали ее комплиментами со всех сторон, восхитившись шикарным внешним видом.