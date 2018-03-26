Китайские врачи удалили 11-месячному ребенку третью ногу близнеца-паразита

Родители малыша живут в Синьцзяне, но во время беременности мать не имела возможности часто проходить обследование в клинике и вовремя заметить патологию. После родов у ребенка была обнаружена аномалия, но врачи из многих клиник не могли помочь людям решить данную проблему.Только в Шанхае хирургам удалось убрать лишнюю конечность у маленького пациента, несмотря на его состояние здоровья. Мальчик имеет врожденные порок сердца и брюшную грыжу, а также ему в будущем предстоит пережить еще одну операцию из-за отсутствия коленных чашечек.