Китайские врачи удалили 11-месячному ребенку третью ногу близнеца-паразита
Китайские врачи во время сложной операции удалили 11-месячному ребенку третью ногу близнеца-паразита. Она походила 10 часов и закончилась благополучно.
Родители малыша живут в Синьцзяне, но во время беременности мать не имела возможности часто проходить обследование в клинике и вовремя заметить патологию. После родов у ребенка была обнаружена аномалия, но врачи из многих клиник не могли помочь людям решить данную проблему.
Только в Шанхае хирургам удалось убрать лишнюю конечность у маленького пациента, несмотря на его состояние здоровья. Мальчик имеет врожденные порок сердца и брюшную грыжу, а также ему в будущем предстоит пережить еще одну операцию из-за отсутствия коленных чашечек.
Родители малыша живут в Синьцзяне, но во время беременности мать не имела возможности часто проходить обследование в клинике и вовремя заметить патологию. После родов у ребенка была обнаружена аномалия, но врачи из многих клиник не могли помочь людям решить данную проблему.
Только в Шанхае хирургам удалось убрать лишнюю конечность у маленького пациента, несмотря на его состояние здоровья. Мальчик имеет врожденные порок сердца и брюшную грыжу, а также ему в будущем предстоит пережить еще одну операцию из-за отсутствия коленных чашечек.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50