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Эксперты анонсировали смартфоны с самыми надежными аккумуляторами

Экспертами агентства IGN Tech составлен ТОП пяти смартфонов, оснащаемых безопасными батареями.

Эксперты анонсировали смартфоны с самыми надежными аккумуляторами

Большинство пользователей имеют опасения, что батареи их новых гаджетов со временем могут вздуться, а также взорваться. Так в прошлом году массово происходило со смартфонами компании Samsung. Эксперты из Соединённых Штатов изучили все новые версии на рынке техники. Они сделали вывод, что имеют место пять смартфонов, аккумуляторы которых являются полностью безопасными. На первом и втором месте в рейтинге оказались смартфоны iPhone X, а также iPhone 8 Plus. Ёмкость их батарей составляет 2716 мАч, а также 2675 мАч соответственно. Третью позицию занял гаджет версии Samsung Galaxy S8. Батарея данного устройства имеет ёмкость в 3000 мАч.

Между тем среди надежных современных мобильных устройств выделяют версию Google Pixel 2. Ёмкость аккумулятора данной модели составляет 2700 мАч. Пятерку лидеров замыкает LG V3 с батареей на 3300 мАч.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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