Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на билет домой

Парень выразил слова благодарности, а также отметил, что если пользователи желают, он обязательно будет выкладывать скрины с именами небезразличных к нему людей.Недавно парень был снова выгнан с телепроекта «Дом-2». По словам самого экс-участника организаторы реалити-шоу выставили его на улицу, как «никчемную собаку», даже не оплатив ему дорогу домой. Теперь же молодой человек собирает сумму на билет, который стоит 42300 рублей.К слову, в связи с недавними событиями Антон посоветовал всем людям, которые отправляются покорять «Дом-2» из стран СНГ или Запада, заранее покупать билет обратно без даты, дабы в случае чего не оказаться на Казанском вокзале.