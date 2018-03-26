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Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на билет домой

Теперь уже экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Шоки в своем Инстаграм поблагодарил поклонников за помощь в сборе денег на обратный билет домой.

Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на билет домой

Парень выразил слова благодарности, а также отметил, что если пользователи желают, он обязательно будет выкладывать скрины с именами небезразличных к нему людей.

Недавно парень был снова выгнан с телепроекта «Дом-2». По словам самого экс-участника организаторы реалити-шоу выставили его на улицу, как «никчемную собаку», даже не оплатив ему дорогу домой. Теперь же молодой человек собирает сумму на билет, который стоит 42300 рублей.

К слову, в связи с недавними событиями Антон посоветовал всем людям, которые отправляются покорять «Дом-2» из стран СНГ или Запада, заранее покупать билет обратно без даты, дабы в случае чего не оказаться на Казанском вокзале.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:55
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