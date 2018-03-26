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Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022 году

Специалисты компании BMW разрабатывают новый электрический внедорожник iX1. Новинку планируют вывести на рынок в 2022 году.

Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022 году


Как сообщают независимые издания, полностью электрический кроссовер BMW iX1 заменит в модельном ряду производителя i3. Новый BMW iX1, как и все будущие электромобили баварского автоконцерна расстанутся с карбоновой конструкцией и перейдут на более дешёвую алюминиево-стальную архитектуру FAAR, на которой можно выпускать переднеприводные модели.

Модель BMW i3 построена из углепластика поэтому её стоимость довольно высокая, а благодаря новой архитектуре себестоимость электрокара снизится при этом останутся схожие показатели дальности хода и динамики.

По словам главы компании BMW Харальда Крюгера, запас хода нового электрокара составит 550-750 км, а также новинка получит пятое поколение системы BMW eDrive. Также ожидается, что новинка получит элементы автопилота и получит дизайн в стиле новой концепции баварского бренда.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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