Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022 году

Как сообщают независимые издания, полностью электрический кроссовер BMW iX1 заменит в модельном ряду производителя i3. Новый BMW iX1, как и все будущие электромобили баварского автоконцерна расстанутся с карбоновой конструкцией и перейдут на более дешёвую алюминиево-стальную архитектуру FAAR, на которой можно выпускать переднеприводные модели.Модель BMW i3 построена из углепластика поэтому её стоимость довольно высокая, а благодаря новой архитектуре себестоимость электрокара снизится при этом останутся схожие показатели дальности хода и динамики.По словам главы компании BMW Харальда Крюгера, запас хода нового электрокара составит 550-750 км, а также новинка получит пятое поколение системы BMW eDrive. Также ожидается, что новинка получит элементы автопилота и получит дизайн в стиле новой концепции баварского бренда.