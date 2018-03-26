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Мила Кунис станет мамой в третий раз

Мила Кунис в скором времени опять станет мамой. Эту радостную новость рассказала одна из подруг артистки.

Мила Кунис станет мамой в третий раз

Слухи касательно интересного положения супруги Эштона Катчера появились уже достаточно давно. Кунис в последнее время крайне редко посещает мероприятия и выходит на люди. Однако появление Милы на шоу Эллен не осталось незамеченным. Поклонники обратили внимание на то, что тридцатичетырёхлетняя актриса пришла на телепрограмму в свободных брюках и широкой тунике. Данная одежда, очень хорошо скрыла её фигуру. Также на всех фото, которые сделали папарацци, Кунис одета в свободные футболки и балахоны.

Мила и Эштон воспитывают двоих детей. В прошедшем году в интервью Мила сказала, что хочет большую семью. Однако не уверена, что с этим сможет справиться, потому что устала после рождения двух сорванцов. Скорей всего, дети подросли, и актриса приняла решение заняться осуществлением своей заветной мечты.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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