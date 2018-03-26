Huawei впервые смогла обогнать Apple по продажам смартфонов в России

Аналитиками компании в феврале насчитывалось рекордное количество реализованных гаджетов. Специалистами уставлено, что в рамках российского рынка Huawei смогла реализовать 17,4 процента от общего количества проданных устройств. В январе данный показатель достигал 14,5 процента. Гаджеты марки Apple набрали по продажам меньше 14 процентов. А вот в январе данный показатель составлял 15 процента. Китайский бренд впервые в истории деятельности в России, смог выйти на вторую позицию по продажам.Первое место досталось Samsung, захватившей практически четверть рынка, что составляет 24,4%. По словам экспертов, рост продаж стал возможен после углубления сотрудничества с ритейлерами, расширения линейки моделей. Между тем пока нет равных по выручке Apple.