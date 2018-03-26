Great Wall выводит на рынок новый кроссовер модели Haval H4
Новый компактный внедорожник Haval H4 выводит на рынок автоконцерна Great Wall. Эксперты считают, что у новинки есть все шансы стать бестселлером бренда и опередить по продажам Haval H6.
Внедорожник Haval H4 на китайском рынке будет доступен в двух исполнениях — Red Label и Blue Label. Данные модификации отличаются размером и дизайном, Более солидная версия H4 Red Label выглядит немного длиннее за счёт других бамперов. Изначально будут доступны 4 мидификации по цене от 106 000 юаней, а позднее количество комплектаций будет расширено.
В моторную гамму Haval H4 входит турбированный двигатель объёмом 1,3 литра производительностью 139 лошадиных сил и турбомотор ёмкостью 1,5 литра мощностью 169 «лошадей». Комплектуются двигатели роботизированной трансмиссией, а также полнопиводной системой или передним приводом.
В оснащение внедорожника входит система стабилизации, двухзонный климат-контроль, боковые и фронтальные подушки безопасности, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, камера заднего вида, камера заднего вида и другие функции.
Внедорожник Haval H4 на китайском рынке будет доступен в двух исполнениях — Red Label и Blue Label. Данные модификации отличаются размером и дизайном, Более солидная версия H4 Red Label выглядит немного длиннее за счёт других бамперов. Изначально будут доступны 4 мидификации по цене от 106 000 юаней, а позднее количество комплектаций будет расширено.
В моторную гамму Haval H4 входит турбированный двигатель объёмом 1,3 литра производительностью 139 лошадиных сил и турбомотор ёмкостью 1,5 литра мощностью 169 «лошадей». Комплектуются двигатели роботизированной трансмиссией, а также полнопиводной системой или передним приводом.
В оснащение внедорожника входит система стабилизации, двухзонный климат-контроль, боковые и фронтальные подушки безопасности, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, камера заднего вида, камера заднего вида и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:40