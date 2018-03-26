Во время прогулки по заповеднику Хокинг Хиллс пара американцев попала в другое измерение
Заповедник Хокинг Хиллс поражает туристов своей удивительной природой, но паре американцев в 2008 г пришлось пережить в нем необычное событие, запомнившееся на всю жизнь. Люди во время прогулки по различным маршрутам попали в другое измерение.
Когда они вышли из леса, пожарная вышка внезапно стала окутываться странным туманом, а в воздухе появился неприятный аромат. Затем возле свидетелей события стали летать мухи, а дальше перед глазами появилась новая тропа, ведущая в сторону редких деревьев. Резкое похолодание тоже удивило туристов, почувствовавших себя изолированными от других посетителей парка. Дорога уводила их в чащу, а вокруг было темно, и царила полная тишина.
Телефоны не работали, и испуганные американцы бросились бежать в сторону, даже не думая возвратиться назад. Они заметили небольшой проход между кустами и выскочили через него к пещере с огромным водопадом, где были люди. Оказавшись в своем мире, влюбленные выяснили, что были в ином измерении 4 часа, но не смогли оценить ситуацию с позиции логики.
Когда они вышли из леса, пожарная вышка внезапно стала окутываться странным туманом, а в воздухе появился неприятный аромат. Затем возле свидетелей события стали летать мухи, а дальше перед глазами появилась новая тропа, ведущая в сторону редких деревьев. Резкое похолодание тоже удивило туристов, почувствовавших себя изолированными от других посетителей парка. Дорога уводила их в чащу, а вокруг было темно, и царила полная тишина.
Телефоны не работали, и испуганные американцы бросились бежать в сторону, даже не думая возвратиться назад. Они заметили небольшой проход между кустами и выскочили через него к пещере с огромным водопадом, где были люди. Оказавшись в своем мире, влюбленные выяснили, что были в ином измерении 4 часа, но не смогли оценить ситуацию с позиции логики.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30