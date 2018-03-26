В Башкирии в феврале продали 2 000 подержанных кроссоверов и внедорожников

Информация передана исследовательской компанией «Автостат Инфо». В свою очередь доля продаж авто сегмента SUV в рамках вторичного авторынка республики составила около 2,4 процента к общему объему проводимых перерегистраций внедорожников/кроссоверов в Российской Федерации. Благодаря данному результату Башкортостан смог занять девятую позицию в ТОП российских регионов после столицы (5 979 автомобилей). Далее следует московская область (5 212 машин), Санкт-Петербург (3 234 машин), Амурская область (3 111 машин), Краснодарский край (3 014 машин), Свердловская обл. (2 223 машин), Нижегородская обл. (2 072 машин), Новосибирская обл. (2 059 машин).Всего за февраль в РФ реализовали 80 346 подержанных внедорожников и кроссоверов. Это на 2 процента больше в сравнении с 2017 годом.