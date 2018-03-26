Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе на шестое место

Экспертами АСЕА - Европейской ассоциации автопроизводителей предоставлены данные, что продажи авто сегмента LCV в феврале этого года увеличились на 5,6 процента (149 028 транспортных средств). В этом рейтинге первое место досталось Франции (35 714 автомобилей; плюс 3,5 процента). На второй позиции оказалась Германия (19 937 авто; плюс 8,8 процента). Тройку ТОП замыкает Испания (17 529 авто; плюс 18,1 процента). Ещё в рейтинг рынков LCV вошла Италия (14 550 авто; плюс 6%), а также Британия (14 135 авто; плюс 6,4%).В РФ дилерские центры смогли продать 7 770 экземпляров коммерческого транспорта. Это на 9,3 процента больше показателей годичной давности. При этом Россия заняла шестое место в европейском ТОП.