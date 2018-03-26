АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе на шестое место

В феврале текущего года отечественный рынок легких коммерческих авто занял шестую позицию в Европе, при этом обойдя Нидерланды, а также Бельгию. Информация передана штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ».

Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе на шестое место

Экспертами АСЕА - Европейской ассоциации автопроизводителей предоставлены данные, что продажи авто сегмента LCV в феврале этого года увеличились на 5,6 процента (149 028 транспортных средств). В этом рейтинге первое место досталось Франции (35 714 автомобилей; плюс 3,5 процента). На второй позиции оказалась Германия (19 937 авто; плюс 8,8 процента). Тройку ТОП замыкает Испания (17 529 авто; плюс 18,1 процента). Ещё в рейтинг рынков LCV вошла Италия (14 550 авто; плюс 6%), а также Британия (14 135 авто; плюс 6,4%).

В РФ дилерские центры смогли продать 7 770 экземпляров коммерческого транспорта. Это на 9,3 процента больше показателей годичной давности. При этом Россия заняла шестое место в европейском ТОП.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022
Мила Кунис станет мамой в третий раз
Huawei впервые смогла обогнать Apple по продажам
Фанатов Сергея Безрукова расстроили морщинки
Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в
Great Wall выводит на рынок новый кроссовер
Во время прогулки по заповеднику Хокинг Хиллс
Алену Водонаеву раскритиковали за дешевые колготки
В Башкирии в феврале продали 2 000 подержанных
По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены
Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе
Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта
Анна Хилькевич сходила в магазин и насмешила
Остров Недоразумения возле Магадана благодаря
Французские журналисты запечатлели серебристые
Названа пятерка авто до 200 000 рублей на
Девочки из Владикавказа станцевали старинный
Раритетную BMW 507 мотогонщика Джона Сертиса
В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил опасную
Хотят, но не могут: хватает ли россиянам денег на
Новые исследования показали, что озера – источник
Кристина Орбакайте показала обществу подросшую
Егор Крид поведал, кому посвятил «Миллион алых
Появилась информация о Meizu 15, Meizu 15 Lite и
Жителей Воронежа растрогала грусть одинокого
Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой
На официальных фото рассекретили новый Subaru
Нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на
Российский биолог Иосиф Бильский считает медведя
Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии
Просмотреть все новости