Остров Недоразумения возле Магадана благодаря своей природе пользуется популярностью у туристов

Тогда российская экспедиция ошибочно отметила его частью материка, а дальше географу Давыдову удалось исправить погрешности, оставив имя открытия без изменений в память о таком нюансе. Небольшая территория радует людей северными ягодами и растениями, а южная часть поражает своими каменными образованиями причудливых форм. Здесь можно увидеть разные виды пернатых, среди которых выделяется белоплечий орлан.На севере острова кроме развалин рыбзавода есть останки древней стоянки людей эпохи неолита. Археологи в 60-х годах обнаружили там много артефактов, а сейчас туристы с удовольствием отдыхают на базе и оправляются ловить свои трофеи в морских глубинах.