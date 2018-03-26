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Анна Хилькевич сходила в магазин и насмешила публику

Анна Хилькевич обнародовала в рамках Instagram снимок, на котором она запечатлена в кепке, спортивном костюме, а наверх она надела белое пальто со звездами. Актриса в подписи к публикации рассуждала о разнообразии сыров в магазинах.

Анна Хилькевич сходила в магазин и насмешила публику

Хилькевич отметила, что сыров в супермаркетах появилось огромное количество. Актрису удивил тот факт, что почти все они российского производства, невзирая на иностранные названия. Артистка предположила, что фермеры употребляют их для покупателей, которые любят все заграничное. Хилькевич заявила, что с такими темпами развития фермерского хозяйства в ближайшем будущем позволят производить сыры на любой вкус, а ввоз этого продукта из-за рубежа будет не актуален.

Фолловеры оценили фото Анны, назвав актрису красавицей. Снимок за 15 часов собрал более 64 тысяч лайков. Однако хейтеры заявили, что на Хилькевич обычный махровый халат, а не пальто, с чем фанаты артистки были не согласны.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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