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Названа пятерка авто до 200 000 рублей на вторичном рынке

СМИ составили ТОП лучших альтернатив LADA до 200 тыс. руб. на вторичном авторынке.

Названа пятерка авто до 200 000 рублей на вторичном рынке

На пятой позиции оказался надежный «кореец» версии Hyundai Accent. На него легко найти недорогие запчасти. У старых авто в данном случае могут возникнуть проблемы непосредственно с лакокрасочным покрытием. На четвёртой позиции оказался Ford Focus первого поколения. Однако на авторынке предлагаются в основном более новые, а также дорогие Focus. Детали для такого авто стоят довольно дорого. Среди немецких авто рекомендуется Audi 80, а также Passat-B3, которые известны своей «неубиваемостью». На втором месте оказалась японская Honda Civic. Для американской версии отыскать детали будет непросто. Обслуживание данной версии влетит в копеечку.

На первом месте оказалась Toyota Corolla. За 200 000 руб. можно купить авто в 100-м кузове. Пробег у данных авто составляет больше 300 - 400 тыс. км. Это не является проблемой, так как Corolla надёжная и недорогая в обслуживании.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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