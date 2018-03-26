Названа пятерка авто до 200 000 рублей на вторичном рынке

На пятой позиции оказался надежный «кореец» версии Hyundai Accent. На него легко найти недорогие запчасти. У старых авто в данном случае могут возникнуть проблемы непосредственно с лакокрасочным покрытием. На четвёртой позиции оказался Ford Focus первого поколения. Однако на авторынке предлагаются в основном более новые, а также дорогие Focus. Детали для такого авто стоят довольно дорого. Среди немецких авто рекомендуется Audi 80, а также Passat-B3, которые известны своей «неубиваемостью». На втором месте оказалась японская Honda Civic. Для американской версии отыскать детали будет непросто. Обслуживание данной версии влетит в копеечку.На первом месте оказалась Toyota Corolla. За 200 000 руб. можно купить авто в 100-м кузове. Пробег у данных авто составляет больше 300 - 400 тыс. км. Это не является проблемой, так как Corolla надёжная и недорогая в обслуживании.