Девочки из Владикавказа станцевали старинный осетинский танец на вершине горы

Юные участницы получили много комплиментов от населения Кавказа, восхищающихся их красотой и грациозными движениями. Однако были лица, не одобрившие такое исполнение, потому что молодые особы находились в обычной одежде и двигались под звуки современных композиций.Осетины сразу вспомнили предков, которые не позволяли себе танцевать Хонга в любом месте, а выступали только в театре или ансамблях. Также женщины всегда надевали длинные платья согласно традициям. Несмотря на критику, сюжет после публикации собрал 60000 просмотров и позитивных сообщений.