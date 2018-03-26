Хотят, но не могут: хватает ли россиянам денег на покупку жилья

По мнению экспертов строительного рынка и риелторов, в 2017 году еще сохранилась инерция развития в предыдущие годы за счет ипотеки. В текущем году этот фактор иссяк. И основа этой «болезни» строительной отрасли вызвана тем, что обрушился за 4 года платежеспособный спрос населения. Только четыре региона показали удовлетворительные результаты с 4% роста (Москва, Санкт-Петербург, Саратов и Ленинградская область), а остальные уверенно ушли в минус.Все регионы за прошедший год показали снижение объемов строительства от 4% до 41%; и наибольший обвал произошел в Омской области - 41%. И это в условиях стимулирования населения ипотекой со ставкой ниже 7%. Росреестр зафиксировал снижение количества договоров по ДДУ на 0,3% с учетом столичных чемпионов. Однако если их исключить падение составит 6,5%.