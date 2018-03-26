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Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»

В свете того, что организаторы реалити-шоу «Дом-2» решили вернуть на проект некоторых «старичков», свое мнение о возвращении высказал и экс-участник проекта Май Абрикосов.

Мнение бывшего домовца о телестройке не изменилось и Май по-прежнему не считает проект каким-либо достижением и не планирует возвращаться туда ни в качестве ведущего, ни в роли приглашенного гостя.

Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»

Абрикосов считает, что на телестройку возвращаются только неудачники, которые полностью расписываются в своей несостоятельности.

Май Абрикосов, а «в миру» Роман Тертишный, уверен, что шоу постепенно движется к закрытию и артист ничего не может посоветовать организаторам. Он считает, что «Май Абрикосов» это образ, созданный для шоу, которое для него уже давно закончилось.

Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»

Теперь молодой человек получает много предложений от различных телеканалов, изданий и организаций, но теперь он относится к этому очень избирательно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:17
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