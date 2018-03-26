Май Абрикосов не желает возвращаться на «Дом-2»

Мнение бывшего домовца о телестройке не изменилось и Май по-прежнему не считает проект каким-либо достижением и не планирует возвращаться туда ни в качестве ведущего, ни в роли приглашенного гостя.Абрикосов считает, что на телестройку возвращаются только неудачники, которые полностью расписываются в своей несостоятельности.Май Абрикосов, а «в миру» Роман Тертишный, уверен, что шоу постепенно движется к закрытию и артист ничего не может посоветовать организаторам. Он считает, что «Май Абрикосов» это образ, созданный для шоу, которое для него уже давно закончилось.Теперь молодой человек получает много предложений от различных телеканалов, изданий и организаций, но теперь он относится к этому очень избирательно.