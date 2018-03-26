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Блогер "Руки-базуки" попросил прийти к нему домой тех, кто не верит, что он болен

Популярный блогер Кирилл Терёшин, который больше известен как просто "Руки-базуки", рассказал о своём состоянии здоровья после удаления собственного аккаунта в соц-сети "ВКонтакте".

Свежая информация была обнародована на странице Кирилла в Instagram. Там парень с невероятно большими бицепсами из синтола сообщил, что в данный момент чувствует себя лучше, однако останавливать лечение пока не собирается, прекрасно понимая, чем это может ему грозить. При этом прежде молодой человек никогда не заботился о своём здоровье, начав задумываться об этом только после сильного кровотечения и большой температуры.

Блогер "Руки-базуки" попросил прийти к нему домой тех, кто не верит, что он болен

Терёшин также обратился к недоброжелателям, которые не верят в его болезнь и считают, что на самом деле у него нет никаких проблем, а всё, о чём он говорит, это придумано им с целью пиара. По словам "Рук-базук", люди, не верящие ему, могли бы лично прийти в его квартиру, чтобы своими глазами убедиться, что сейчас он действительно находится не в лучшем состоянии.

Блогер "Руки-базуки" попросил прийти к нему домой тех, кто не верит, что он болен

Ранее Кирилл опубликовал видео, в котором показал, как у него из носа идёт кровь, и добавил, что ему пора серьёзно браться за лечение.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:16
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