Раритетную BMW 507 мотогонщика Джона Сертиса продадут за $3 000 000

Сёртис владельцем авто BMW 507 стал в 1957 году. Машину ему подарил граф Доминико Агуста. Пилот в то время являлся чемпионом мира по мотогонкам непосредственно в классе до пятисот кубических сантиметров. Сёртис – это единственный гонщик в мире, который одновременно завоевал победы в мотогонках, а также Формуле-1. Начинал он в команде Lotus. В 1960 году гонщик перешёл в Ferrari. Джон Сёртис в составе итальянского коллектива смог стать в 1964 году чемпионом мира.Гонщик скончался в прошлом году в возрасте 83 лет. Он до самой смерти владел версией BMW 507. Сёртис на данном авто доехал из Италии до Англии. На момент покупки транспортное средство стоило 4 000 долларов. Это немалая сумма по тем временам. Ретрокар на сегодняшний день расценивается в 3 миллиона долларов.